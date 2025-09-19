В Новосибирске метеорологи обещают резкое похолодание на неделе

Несмотря на предупреждения метеорологов о грядущем похолодании в регионе, жителей Новосибирска в ближайшие дни ждет вполне комфортная и сухая погода.

По данным синоптиков, существенное понижение температуры пока обойдет областной центр стороной.

С четверга по субботу, 18-20 сентября, горожан ожидает период без осадков с переменной облачностью. Температурный фон будет оставаться стабильным и достаточно теплым для середины сентября. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+7°C, а в дневные часы воздух прогреется до +18...+21°C. Погоду будет определять умеренный ветер северо-восточного направления.

Однако расслабляться не стоит. Специалисты акцентируют внимание на том, что в целом по области уже в скором времени прогнозируется резкое похолодание — ночные температуры могут опуститься до +1°C. Поэтому новосибирцам рекомендуется внимательно следить за обновлениями прогнозов, чтобы быть готовыми к скорым и ощутимым погодным изменениям.

