сегодня 17:40
общество

В Новосибирске началось создание памятного комплекса основателю НЭТИ

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирске началось создание памятного комплекса, посвящённого основателю Новосибирского электротехнического института (НЭТИ), профессору Георгию Павловичу Лыщинскому.

Инициатива по установке мемориала на одноимённой площади принадлежит Ассоциации выпускников НГТУ‑НЭТИ. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев.

Для университетского сообщества и города это важный проект, цель которого — увековечить память выдающегося учёного и почётного гражданина Новосибирска. В настоящее время на площадке уже ведутся работы по благоустройству: прокладываются дорожки.

На следующем этапе подрядчики установят малые архитектурные формы и проведут озеленение территории, высадят деревья и кустарники. Полностью завершить все работы и представить комплекс горожанам планируется в середине октября.

Денис Дычаковский
Журналист

