сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 20:45
общество

В Новосибирске продолжится расширение сети дорожных камер в городе

Фото: freepik.com
В Новосибирске продолжается расширение сети комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД, за первые две недели сентября в городе заработали 24 новых комплекса, а на этой неделе к ним добавилось еще девять.

Среди адресов, где начали работу новые комплексы: перекрестки улиц Мира – Аникина, Троллейная – Связистов, а также Никитина – Автогенная, Никитина – Есенина, а кроме того, Восход – Зыряновская, Писарева – Советская, и наконец, Владимировская – Саратовская, а также участки у домов, расположенные по адресу дом 7 по улице Восход и в районе дома 9 по улице Свечникова. Теперь эти участки дорог находятся под пристальным наблюдением автоматизированной системы контроля за соблюдением ПДД и на них водителям следует ездить особенно аккуратно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с 1 ноября.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
