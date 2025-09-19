В Новосибирске продолжится расширение сети дорожных камер в городе

В Новосибирске продолжается расширение сети комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД, за первые две недели сентября в городе заработали 24 новых комплекса, а на этой неделе к ним добавилось еще девять.

Среди адресов, где начали работу новые комплексы: перекрестки улиц Мира – Аникина, Троллейная – Связистов, а также Никитина – Автогенная, Никитина – Есенина, а кроме того, Восход – Зыряновская, Писарева – Советская, и наконец, Владимировская – Саратовская, а также участки у домов, расположенные по адресу дом 7 по улице Восход и в районе дома 9 по улице Свечникова. Теперь эти участки дорог находятся под пристальным наблюдением автоматизированной системы контроля за соблюдением ПДД и на них водителям следует ездить особенно аккуратно.

