В Новосибирске произошло серьезное ДТП на Гусинобродском шоссе

На Гусинобродском шоссе, недалеко от перекрестка с улицей Доватора, произошло серьёзное столкновение, в котором пострадало несколько автомобилей.

В результате ДТП значительные повреждения получили три легковых автомобиля: кроссовер Subaru Forester и седаны Toyota Corolla и Mazda 3, у которых, в частности, отсутствуют колеса. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Участниками аварии также стали хэтчбек Toyota Vitz и тягач Mercedes-Benz Actros.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и спасатели из муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

