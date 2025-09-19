82.76% -1.2
сегодня 16:48
общество

В Новосибирской области прокуратура помогла получить сироте жилье

Фото: прокуратура НСО
В Новосибирской области благодаря вмешательству прокуратуры 25-летняя девушка-сирота, являющаяся инвалидом детства, получила положенное ей по закону благоустроенное жильё.

Поводом для принятия мер стало обращение законного представителя девушки в прокуратуру Кочковского района. Проведённая проверка установила, что местная администрация не исполняла свои обязательства по обеспечению молодой женщины, относящейся к категории детей-сирот, жилым помещением.

Для защиты жилищных прав сироты прокуратура района подготовила и направила в суд исковое заявление. В нём надзорное ведомство потребовало обязать орган местного самоуправления предоставить девушке благоустроенную квартиру по договору социального найма.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. После этого администрация района исполнила решение суда, и девушке была предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее Сиб.фм писал о том, что прокуратура проверила стоянки для яхт под Новосибирском.

0
Денис Дычаковский
Журналист

