сегодня 10:51
общество

В Новосибирске появится мемориал основателю НЭТИ Лыщинскому

В Новосибирске на площади, носящей имя Георгия Лыщинского, начались работы по созданию памятного комплекса, посвященного основателю Новосибирского электротехнического института (НЭТИ), выдающемуся ученому и почетному гражданину города.

С инициативой увековечить память профессора Георгия Павловича Лыщинского выступила Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ. Проект предусматривает комплексное благоустройство территории. В настоящее время рабочие уже приступили к обустройству пешеходных дорожек. В дальнейшем здесь будут установлены малые архитектурные формы, а также высажены новые деревья и кустарники, которые превратят это место в полноценный сквер.

Завершить все работы и открыть новый мемориал планируется в середине октября этого года.

Ранее Сиб.фм писал, когда закончится благоустройство Ленинского района.

Валерия Ким
Журналист

