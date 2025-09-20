В Новосибирске стартовал юбилейный форум "СибАстро"

Новосибирск вновь стал центром притяжения для всех, кто увлечен космосом. В городском планетарии состоялось торжественное открытие XX юбилейного Сибирского астрономического форума «СибАстро», который продлится до 21 сентября.

За 20 лет своего существования форум превратился в ключевое событие для астрономов-любителей, ученых, студентов и школьников со всей страны. Именно «СибАстро» в свое время послужил импульсом к созданию крупнейшего за Уралом планетария, который сегодня является гордостью Новосибирска.

В этом году форум собрал гостей из множества регионов России. Участников ждет насыщенная программа, которая будет проходить в оздоровительном лагере «Юбилейный»: лекции, мастер-классы, круглые столы и, конечно, ночные наблюдения за звездным небом.

Особой гордостью юбилейного «СибАстро» стало участие настоящих покорителей космоса — российских космонавтов Александра Лазуткина и Андрея Борисенко.

Новосибирск имеет богатую космическую историю — от новаторских идей Юрия Кондратюка до полета Анны Кикиной. Организаторы уверены, что юбилейный форум не только станет яркой страницей в научной и культурной жизни региона, но и вдохновит новые поколения исследователей.

