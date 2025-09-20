В Новосибирске умерла легендарная тигрица Зая

Новосибирский зоопарк сообщил об утрате: ушла из жизни одна из самых известных и любимых его обитательниц — белая тигрица Зая.

Она была настоящим символом зоопарка и прожила долгую, почти 20-летнюю жизнь, став настоящей долгожительницей по меркам своего вида.

Зая прибыла в Новосибирск в 2006 году еще совсем юной тигрицей. За почти два десятилетия она стала неотъемлемой частью знаменитой коллекции кошачьих и настоящим украшением зоопарка, завоевав любовь тысяч посетителей.

Как рассказала зоолог Юлия Коновалова, средняя продолжительность жизни тигров составляет 13-15 лет, поэтому Заю по праву можно считать долгожительницей. Даже в преклонном возрасте она сохраняла свой уникальный характер и величественную красоту. Сотрудники зоопарка навсегда запомнят, какой заботливой матерью она была, как растила своих тигрят и какие особые отношения у нее были с тигром Зао. «Нам очень грустно прощаться с ней», — добавила зоолог.

Уход Заи стал большой потерей для всего коллектива и посетителей. Она навсегда останется яркой и важной частью истории Новосибирского зоопарка.

