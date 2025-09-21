Что случилось в Татарске

Вследствие обрушения части школьного строения в Татарске, в Новосибирской области введен режим чрезвычайного происшествия.

С завтрашнего дня школьники будут временно посещать онлайн-занятия, а впоследствии правительство определит план организации их учебы в других учебных заведениях.

Режим ЧС активирован по адресу: Комиссаровская улица, 24, в городе Татарске, где сегодня утром случилось повреждение части школьного здания. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В связи с разрушением правой части здания МБОУ "СОШ №5" в Татарске, принято решение о введении особого положения по улице Комиссаровской, дом 24», – указано в официальном оповещении.

Обращается внимание, что с 22 сентября учащиеся начнут проходить обучение дистанционно, а в будущем будет рассмотрен вопрос о продолжении образовательного процесса в альтернативных учебных корпусах города.

Сегодня утром, 21 сентября, случилось обрушение части здания средней школы №5 в городе Татарске. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Начато разбирательство. В областном правительстве уведомили, что с понедельника все 210 учеников пострадавшей школы будут переведены в школу №9, расположенную неподалеку.

