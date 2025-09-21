В Новосибирской области объявлен режим ЧС после обрушения школы в Татарске

После обрушения части здания школы в Татарске, Новосибирская область объявила чрезвычайную ситуацию.

С 22 сентября ученики будут временно учиться дистанционно, а затем власти решат, как организовать их обучение в других школах.

Режим ЧС введен по адресу: улица Комиссаровская, 24, в городе Татарске, где сегодня утром произошло разрушение части школьного здания. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

«В связи с обвалом правого крыла здания МБОУ "СОШ №5" в Татарске, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по улице Комиссаровской, дом 24», – говорится в официальном заявлении.

Подчеркивается, что начиная с 22 сентября, школьники перейдут на удаленное обучение, а в дальнейшем будет рассмотрен вопрос об организации учебного процесса в других образовательных учреждениях города.

Сегодня утром, 21 сентября, произошло обрушение части здания средней школы №5 в городе Татарске. К счастью, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. В региональном правительстве сообщили, что с понедельника все 210 учащихся пострадавшей школы будут переведены в школу №9, расположенную в непосредственной близости.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры обрушения школы в Татарске.