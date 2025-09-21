Ледяные ловушки. В Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил о суровой зиме 2025-2026

Какая зима ожидается в Новосибирске? Об этом рассказал климатолог Алексей Непомнящих.

Непомнящих подчеркнул, что предстоящая зима будет отличаться не только рекордно низкими температурами, но и продолжительностью периода сильных морозов.

«Если обычно у нас пик холодов приходится на январь, то в этот раз мы ожидаем, что минусовые температуры установятся уже в начале декабря и продержатся вплоть до конца месяца», – отметил климатолог в интервью Сиб.фм.

Он также обратил внимание на то, что резкие перепады температур, характерные для сибирского региона, станут еще более выраженными.

Особую опасность, по мнению Непомнящих, будут представлять так называемые «ледяные дожди», которые превратят тротуары, дороги и другие поверхности в скользкие катки.

Кроме того, обильные снегопады могут привести к транспортному коллапсу и проблемам с электроснабжением в отдаленных районах.

