Минобр прокомментировал ЧП с обрушением школы в Новосибирской области

В Министерстве образования Новосибирской области дали разъяснения относительно инцидента с обрушением части здания школы в городе Татарске.

Как сообщили в ведомстве, начиная с 22 сентября, все 210 учеников школы №5 в Татарске будут временно переведены в школу №9, которая находится в непосредственной близости.

По данным, предоставленным администрацией Татарского муниципального округа, здание средней общеобразовательной школы №5 было возведено в 1937 году. В момент происшествия в здании не было людей, и, к счастью, никто не пострадал. Перед началом учебного года администрация округа подтвердила готовность школы к приему учеников. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая определит дальнейшую судьбу здания после экспертизы, проведенной специализированной организацией.

По распоряжению губернатора Андрея Травникова, министр образования области Мария Жафярова отправилась на место происшествия для оценки обстановки и принятия необходимых мер. Было решено, что с 22 сентября все ученики поврежденной школы будут временно перемещены в школу №9, находящуюся недалеко.

В рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание благоприятных условий для социализации детей и молодежи в Новосибирской области» в Татарске ведется строительство новой школы, рассчитанной на 550 ученических мест.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры обрушения школы в Татарске.