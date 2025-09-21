Стало известно, были ли люди в здании во время обрушения школы в Новосибирской области

В Министерстве чрезвычайных ситуаций предоставили информацию о повреждении школы в Новосибирской области.

В 10:40 по местному времени произошло частичное разрушение здания школы №5, расположенной в Татарске, Новосибирской области. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального МЧС. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не получил травм – в момент обрушения в здании отсутствовали люди.

«Сегодня в 10:40 дежурный получил уведомление о разрушении части здания Средней общеобразовательной школы №5 в городе Татарске, Новосибирской области... В момент разрушения части здания людей внутри не наблюдалось», – было указано в Telegram-канале новосибирского отделения МЧС. В настоящее время выясняются причины произошедшего. Ведомство сообщило, что на месте инцидента работают все городские экстренные службы.

Первые сообщения о разрушении школьного здания в Татарске появились утром в воскресенье. По их сведениям, около четверти конструкции рухнула на виду у свидетелей. Telegram-каналы также сообщали, что на момент происшествия учеников и преподавателей в школе не было.