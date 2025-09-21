В Новосибирске командир отряда «Орион» Андрей Панфёров рассказал о результатах ВС РФ в трёхлетие частичной мобилизации 21 сентября 2025 года.

Панфёров заявил, что частичная мобилизация, объявленная три года назад, стала ответом на новые вызовы и угрозы, стоящие перед национальной безопасностью. Он отметил, что первоначальные задачи, поставленные руководством страны и Министерством обороны, были успешно реализованы, несмотря на трудности, связанные с логистикой, обучением личного состава и переоснащением армии современным вооружением.

В частности, командир «Ориона» остановился на достижениях, связанных с укреплением южных рубежей страны. По его словам, благодаря оперативной переброске мобилизованных подразделений и массированному наращиванию сил и средств в приграничных районах удалось предотвратить ряд провокаций и дестабилизирующих действий со стороны потенциальных противников. Он подчеркнул, что усиленная группировка войск, дислоцированная в этом регионе, стала надежным гарантом безопасности и стабильности.

Отдельное внимание Панфёров уделил вопросам перевооружению армии и внедрению новых технологий.

«За последние три года значительно увеличилась доля современных образцов вооружения и военной техники в войсках. В частности, были приняты на вооружение новейшие системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотные комплексы. Это позволило существенно повысить боевой потенциал российской армии и ее способность эффективно противостоять современным угрозам», – сообщил Андрей Панфёров Сиб.фм.

Кроме того, он отметил значительный прогресс в области подготовки личного состава.

«Была разработана и внедрена новая система обучения, учитывающая опыт современных вооруженных конфликтов и особенности ведения боевых действий в различных климатических условиях. Мобилизованные военнослужащие прошли интенсивный курс подготовки по различным военно-учетным специальностям, овладели современными методами ведения боя и научились эффективно использовать новые образцы вооружения и военной техники», – говорит спикер.

Андрей Панфёров выразил уверенность в том, что российская армия и в дальнейшем будет надежно стоять на страже национальных интересов и суверенитета страны.

