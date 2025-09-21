В Новосибирске опубликован прогноз погоды на последнюю неделю сентября

Согласно данным, теплая атмосфера задержится в Новосибирске в течение последней сентябрьской недели, однако в ближайшие дни не исключены осадки в виде дождя.

«Приблизительно к 23 сентября (вторник), в результате продвижения обширного циклона с фронтальными разделами из Европейской части России, сформируются и усилятся плотные облачные массы, пройдут дожди различной силы», – говорится в прогнозе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Вопреки вероятным изменениям в погодных условиях, среднесуточная температура воздуха в среду, четверг и пятницу будет выше обычных показателей на 4-5 градусов.

Согласно метеорологическим расчетам, в заключительной десятидневке сентября средняя температура превысит привычные значения на 4-5 градуса, достигая отметки в плюс 11...14 градусов. В отдельные дни этой декады возможны небольшие дожди.

Ранее новосибирский климатолог Алексей Непомнящих предупреждал об аномальной погоде на сентябрь.