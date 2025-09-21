В Новосибирске опубликован прогноз погоды на последнюю неделю сентября-2025

Город готовится к завершению первого месяца осени, и новосибирцам, без сомнения, интересно узнать, какую погоду приготовила природа на последнюю седмицу сентября 2025 года. Синоптики радуют: резких температурных скачков не предвидится, а общее впечатление – «золотая осень» во всей красе.

Понедельник, 22 сентября, встретит горожан ясным небом и умеренным юго-западным ветром, дующим со скоростью 4-6 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +16...+18°C, а ночью опустится до +7...+9°C. Осадков не ожидается, так что можно смело планировать прогулки по паркам и скверам, наслаждаясь яркими осенними красками.

Вторник, 23 сентября, сохранит тенденцию ясной погоды, но ветер немного усилится, достигая 6-8 м/с. Дневная температура останется на уровне +17...+19°C, а ночная слегка понизится до +6...+8°C. В этот день можно посвятить себя активному отдыху на природе, например, отправиться на велосипедную прогулку по окрестностям Новосибирска.

Среда, 24 сентября, принесет небольшую облачность, но без осадков. Ветер стихнет до 3-5 м/с. Днем воздух прогреется до +15...+17°C, а ночью остынет до +5...+7°C. Этот день идеально подходит для посещения музеев и театров, укрываясь от возможной прохлады.

Четверг, 25 сентября, ознаменуется переменной облачностью, и существует небольшая вероятность кратковременного дождя во второй половине дня. Ветер останется слабым, 2-4 м/с. Температура днем составит +14...+16°C, а ночью – +4...+6°C. Рекомендуется иметь при себе зонт или дождевик на всякий случай.

Пятница, 26 сентября, порадует ясной и солнечной погодой. Ветер будет слабый, 1-3 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +16...+18°C, а ночью опустится до +6...+8°C. Прекрасный день для завершения рабочей недели и подготовки к выходным.

Суббота, 27 сентября, станет самым теплым днем недели. Ожидается ясная погода с умеренным юго-западным ветром, 4-6 м/с. Днем температура поднимется до +19...+21°C, а ночью опустится до +8...+10°C. Идеальный день для пикника на природе или поездки за город.

Воскресенье, 28 сентября, завершит неделю ясной погодой и небольшим усилением ветра, 5-7 м/с. Днем температура составит +17...+19°C, а ночью – +7...+9°C. Хорошее время для посещения ярмарок и фестивалей, посвященных окончанию сентября.

Ранее Сиб.фм публиковал подробный прогноз погоды на октябрь-2025.