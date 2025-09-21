В Новосибирске ожидается суровая зима в 2025-2026 годах

Какие погодные условия ожидают Новосибирск зимой? Ответ на этот вопрос дал климатолог Алексей Непомнящих.

Непомнящих акцентировал внимание на том, что грядущий зимний сезон будет выделяться не только экстремально низкими температурами, но и увеличенной длительностью периода сильных заморозков.

«Обычно наиболее холодный месяц – январь, в этот раз мы предполагаем, что заморозки начнутся уже в первых числах декабря и сохранятся до последних дней месяца», – сообщил климатолог в разговоре с Сиб.фм.

Он также указал на то, что внезапные колебания температур, типичные для Сибири, станут еще более интенсивными.

По мнению Непомнящих, наибольшую угрозу будут представлять так называемые «ледяные осадки», которые превратят пешеходные зоны, автодороги и другие поверхности в опасные ледяные поля.

Вдобавок, сильные снегопады способны вызвать транспортный затор и проблемы с подачей электроэнергии в удаленных населенных пунктах.

Ранее был опубликован детальный прогноз погоды на октябрь 2025 года.