В Новосибирске синоптики назвали дату резкого похолодания

Жители Новосибирска радуются последним теплым дням, что подтверждается информацией от метеорологических служб.

Согласно данным портала Gismeteo, в начале следующей недели ожидаются дожди. Осадки вероятны в течение трех дней подряд, начиная с понедельника и заканчивая средой. К среде, 24 сентября, дневная температура снизится до 15 градусов, однако к концу недели ожидается повышение температуры. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота, когда воздух прогреется до 22 градусов. После этого прогнозируется постепенное понижение температуры.

По мнению специалистов Яндекс.Погоды, большая часть следующей недели пройдет без осадков. Наиболее высокие температуры ожидаются в четверг, пятницу и субботу — днем термометр покажет от 22 до 23 градусов выше нуля. Изменения в погоде начнутся в воскресенье, 28 сентября. Ожидается похолодание и дождь. Осадки продолжатся и в последние дни месяца, при этом дневная температура снизится до 13 градусов, а ночная — до 7 градусов.

Сервис Accuweather прогнозирует, что в четверг и пятницу на следующей неделе воздух прогреется до 25-26 градусов. В среду, 24 сентября, возможен сильный дождь. К концу недели станет прохладнее, а резкое ухудшение погоды ожидается во вторник, 30 сентября. Небо затянется тучами, дневная температура составит 12 градусов, а ночью похолодает до 3 градусов тепла.

