82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 23:09
пробки
1/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 23:09
пробки
1/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 20:57
общество

В Новосибирске синоптики рассказали, когда закончится бабье лето

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирцы могут еще какое-то время радоваться теплой погоде, нетипичной для осени, до конца текущего месяца.

Последние дни город наслаждается стабильным теплом с температурой до +20 градусов.

По словам Натальи Кичановой, руководителя отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, теплая погода в Новосибирской области продержится до 22 сентября включительно. Это связано с влиянием антициклона, пришедшего из европейской части России, который обеспечит безоблачное небо и отсутствие осадков. Особенностью этого периода будут значительные суточные колебания температуры: ночью похолодает, а днем воздух прогреется до +18...+20 градусов. Однако с 23-24 сентября ожидаются дожди, которые изменят погодную ситуацию. Ночные температуры могут немного повыситься из-за облачности, но общее похолодание неизбежно.

Тем не менее, до 25 сентября ночные температуры будут держаться на уровне +10...+12 градусов, а дневные значения достигнут примерно +18. Возможны кратковременные дожди. Заметное похолодание ожидается с 27 сентября.

По прогнозам синоптиков, с 26-27 сентября дневные температуры снизятся до +10...+15, а ночью возможны заморозки. Также ожидается увеличение облачности, дожди и усиление ветра. Хотя минусовых температур днем пока не предвидится, нынешнее тепло уже не вернется.

Ранее стало известно, какая погода ждёт новосибирцев в октябре.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.