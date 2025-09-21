В Новосибирске синоптики рассказали, когда закончится бабье лето

Новосибирцы могут еще какое-то время радоваться теплой погоде, нетипичной для осени, до конца текущего месяца.

Последние дни город наслаждается стабильным теплом с температурой до +20 градусов.

По словам Натальи Кичановой, руководителя отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, теплая погода в Новосибирской области продержится до 22 сентября включительно. Это связано с влиянием антициклона, пришедшего из европейской части России, который обеспечит безоблачное небо и отсутствие осадков. Особенностью этого периода будут значительные суточные колебания температуры: ночью похолодает, а днем воздух прогреется до +18...+20 градусов. Однако с 23-24 сентября ожидаются дожди, которые изменят погодную ситуацию. Ночные температуры могут немного повыситься из-за облачности, но общее похолодание неизбежно.

Тем не менее, до 25 сентября ночные температуры будут держаться на уровне +10...+12 градусов, а дневные значения достигнут примерно +18. Возможны кратковременные дожди. Заметное похолодание ожидается с 27 сентября.

По прогнозам синоптиков, с 26-27 сентября дневные температуры снизятся до +10...+15, а ночью возможны заморозки. Также ожидается увеличение облачности, дожди и усиление ветра. Хотя минусовых температур днем пока не предвидится, нынешнее тепло уже не вернется.

