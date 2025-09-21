В Новосибирской области очевидцы рассказали страшные подробности обрушения школы 21 сентября

Трагедия, разыгравшаяся в небольшом сибирском городке, мгновенно облетела новостные ленты, повергнув в шок всю страну. Рухнувшая часть здания школы, по словам свидетелей, превратилась в груду искореженного металла и бетонной крошки.

«Все произошло мгновенно, – рассказывает Сиб.фм жительница Татарска Людмила Петровна, живущая в соседнем доме. – Я услышала ужасный грохот, такой силы, словно взорвалась бомба. Выбежала на улицу и увидела, что крыши школы просто нет. Пыль стояла столбом, ничего не было видно».

Другой очевидец, работающий водителем такси, утверждает, что видел, как незадолго до обрушения от школы отъезжала грузовая машина.

«Мне показалось, что машина была сильно перегружена. Может, они что-то возили и нарушили конструкцию здания», – задается вопросом мужчина, пожелавший остаться анонимным.

На месте ЧП в настоящее время работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Вопросы о состоянии здания школы поднимались неоднократно. Родители учеников утверждают, что в последние годы они обращались в администрацию города с жалобами на трещины в стенах и протекающую крышу. Однако, по их словам, никаких мер принято не было.

«Мы писали, звонили, ходили на приемы, – со слезами рассказывает мать одного из учеников младших классов. – Нам говорили, что все в порядке, что проводится косметический ремонт. Но мы видели, что здание рушится на глазах».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей. К расследованию привлечены специалисты в области строительства и экспертизы зданий.

