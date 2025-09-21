В Новосибирской области СК возбудил уголовное дело после обрушения школы в Татарске

После инцидента с частичным разрушением школьного здания в Татарске, Следственный комитет инициировал расследование.

Согласно заявлению представителей Следственного управления СК по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье о халатности в связи с обрушением части двухэтажного здания школы, построенного в 1937 году, расположенного в городе Татарске Новосибирской области.

Предварительно известно, что инцидент произошел в воскресенье утром, в результате обрушения части школы в Татарске Новосибирской области. К счастью, никто не пострадал, так как в здании отсутствовали люди.

«В городе Татарске произошло частичное обрушение здания средней школы №5, обошлось без пострадавших. В связи с этим фактом, следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области начато уголовное расследование», — говорится в официальном сообщении.

В следственном управлении уточнили, что на данный момент уголовное дело расследуется по статье 293 УК РФ «Халатность».

«На место происшествия направлена следственная группа. В рамках уголовного дела будет проведена строительная экспертиза для определения степени износа конструкции и установления причин обрушения. Из образовательного учреждения изъята необходимая документация. Предстоит выяснить, когда и кем проводились ремонтные работы в здании школы», — сообщили в СУСК.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Прокуратура осуществляет контроль за ходом и результатами уголовного расследования.

Ранее Сиб.фм публиковал подробности СП в Татарске.