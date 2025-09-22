82.76% -1.2
сегодня 17:44
общество

Новосибирская область укрепила свои позиции в научно-технологическом развитии

Фото: Сиб.фм
Власти Новосибирской области уделяют значительное внимание созданию условий для работы молодых учёных и продвижению инноваций.

О мерах поддержки, реализуемых в регионе, доложил министр науки и инновационной политики Вадим Васильев на совещании у губернатора Андрея Травникова.

Инфраструктура для научной молодёжи уже создана: в регионе успешно функционируют девять молодёжных лабораторий, получивших финансирование как из федерального, так и из областного бюджетов. При этом ключевым проектом в сфере развития научной инфраструктуры министр назвал создание Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП СКИФ). Этот объект имеет стратегическое значение не только для области, но и для всей страны. Уже в следующем году планируется запуск шести станций в рамках первой очереди этого масштабного проекта.

Параллельно в регионе активно развивается направление по коммерциализации технологий. На 2025 год объём финансирования этих работ составит 123,5 миллиона рублей. Получателями поддержки станут перспективные проекты в области здравоохранения, сельского хозяйства и других значимых отраслей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские учёные разрабатывают замену антибиотикам.

Денис Дычаковский
Журналист

