Родители жаловались на аварийное состояние школы накануне обрушения в Новосибирской области

Накануне ЧП в Татарске, где частично обрушилась школа №5, родители учащихся неоднократно обращались к местным властям и в надзорные органы, сигнализируя о критическом состоянии здания.

По их словам, на стенах школы были трещины, штукатурка осыпалась, а инженерные коммуникации требовали безотлагательного ремонта. Обращения оставались без должного внимания, и ситуация прогрессировала, пока не привела к обрушению.

По данным представителей родительского комитета, первая жалоба была направлена в администрацию Татарского района еще в начале 2025 года. В ней указывалось на необходимость проведения комплексной экспертизы здания и капитального ремонта. В последующих обращениях, последовавших в течение весны и лета, родители подчеркивали риски, связанные с эксплуатацией школы в таком состоянии, и настаивали на принятии срочных мер.

«Несмотря на многочисленные обращения, администрация района ограничивалась косметическим ремонтом, который не решал глубинных проблем. В ответ на наши запросы приходили формальные отписки, в которых говорилось о «плановых работах по текущему обслуживанию здания». Однако, как стало очевидно, эти работы были недостаточны для обеспечения безопасности учащихся и учителей», – рассказывает Сиб.фм мать одного из учеников школы.

На фоне бездействия местных властей родители обратились в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку состояния школы и принять меры. В своем обращении они указывали на признаки халатности со стороны должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию образовательного учреждения. Прокуратура, по имеющейся информации, начала проверку.

После обрушения, ведется расследование обстоятельств произошедшего. Следственные органы устанавливают причины аварии и выясняют, кто несет ответственность за то, что сигналы тревоги, поступавшие от родителей, были проигнорированы.

