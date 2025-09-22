Теплая и дождливая погода сохранится в Новосибирской области до 26 сентября

Жителей Новосибирска ожидает продолжительный период аномально теплой погоды, который, по прогнозам синоптиков, продлится до конца сентября.

Столбики термометров с 22 по 28 сентября будут стабильно превышать климатическую норму для этого времени года.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, начало недели, в понедельник 22 сентября, будет характеризоваться облачной, но сухой погодой. Днем воздух прогреется до +21°C, а ночью температура составит около +11°C.

В середине недели, во вторник и среду, возможны кратковременные осадки в виде небольшого дождя, а максимальная температура немного снизится до +16 градусов. Однако уже к четвергу и пятнице синоптики прогнозируют пик так называемого «бабьего лета». В эти дни установится по-настоящему летняя погода: ясно, без осадков, а дневная температура достигнет комфортных +23°C.

Приятная теплая погода сохранится и в предстоящие выходные. Осадков не ожидается, а столбики термометров будут показывать около +20 градусов, что создаст отличные условия для отдыха на свежем воздухе.

