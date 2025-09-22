В Новосибирске назвали дату проведения общегородского субботника

В Новосибирске объявлен общегородской субботник, принять участие в котором приглашают всех жителей.

Мероприятия по наведению чистоты будут организованы одновременно во всех районах мегаполиса. Об этом пишет издание "ФедералПресс".

Как сообщили в мэрии, в рамках санитарного дня запланирована масштабная уборка: горожане приведут в порядок парки, скверы, улицы и дворовые территории, очистив их от накопившегося мусора и опавшей осенней листвы. Каждый желающий будет обеспечен всем необходимым для работы инвентарём и вспомогательными материалами.

Власти призывают новосибирцев активно присоединиться к этой традиционной осенней акции и внести свой вклад в благоустройство родного города, поддержав в нём чистоту и порядок.

