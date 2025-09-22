В НСО вынесли обвинительный приговор в отношении экс-сотрудника полиции

В Новосибирской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции.

Суд признал его виновным в совершении ряда преступлений, связанных с воспрепятствованием предварительному расследованию.

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый, будучи на тот момент действующим сотрудником полиции, узнал, что следователь ведет дело, ход которого он хотел изменить. С этой целью он вечером приехал к месту жительства следователя, где высказал угрозы о привлечении его к уголовной ответственности и применении насилия, чтобы повлиять на расследование.

Помимо этого, бывший полицейский был уличен в принуждении свидетеля по уголовному делу к даче ложных показаний, используя шантаж. Также при его задержании он применил насилие в отношении другого сотрудника полиции.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными и достоверными. С учетом всех обстоятельств дела подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 1 месяца принудительных работ. Также с него будет удерживаться 10% заработка в доход государства, а дополнительной мерой наказания стал штраф в размере 120 тысяч рублей.

