сегодня
22 сентября, 19:59
пробки
3/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 18:06
проиcшествия

В НСО вынесли обвинительный приговор в отношении экс-сотрудника полиции

Фото: pixabay.com
В Новосибирской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции.

Суд признал его виновным в совершении ряда преступлений, связанных с воспрепятствованием предварительному расследованию.

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый, будучи на тот момент действующим сотрудником полиции, узнал, что следователь ведет дело, ход которого он хотел изменить. С этой целью он вечером приехал к месту жительства следователя, где высказал угрозы о привлечении его к уголовной ответственности и применении насилия, чтобы повлиять на расследование.

Помимо этого, бывший полицейский был уличен в принуждении свидетеля по уголовному делу к даче ложных показаний, используя шантаж. Также при его задержании он применил насилие в отношении другого сотрудника полиции.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными и достоверными. С учетом всех обстоятельств дела подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 1 месяца принудительных работ. Также с него будет удерживаться 10% заработка в доход государства, а дополнительной мерой наказания стал штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сотрудницу минстроя Новосибирской области Колмакову будут судить за взятку.

Денис Дычаковский
Журналист

