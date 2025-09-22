Власти Барабинска признали отсутствие денег для выплаты 2,8 млн новосибирскому сироте

У администрации Барабинска нет средств и возможности в 2025 году исполнить решение суда по выплате сироте Кириллу Титкову компенсации 2,8 миллиона рублей за изъятое аварийное жилье. В бюджете эти средства не заложены, кроме того, 99% средств на эти цели предоставляет область и лишь 1% — муниципалитет. Это следует из ответа на запрос Сиб.фм.

«Администрацией ежегодно направляется заявка, в соответствии с которой в областном бюджете планируются бюджетные ассигнования на переселение граждан из аварийного жилья или оплату выкупной стоимости за изымаемое жилье. На основании протоколов заседания комиссии по рассмотрению заявок, выделение средств Барабинску на 2025-2026 годы не запланировано», — следует из ответа администрации Барабинска.

Глава Барабинска Роман Бобров добавил, что перераспределить бюджетные ассигнования для выполнения обязательств перед Кириллом Титковым невозможно, «так как не будут выполнены обязательства по содержанию подведомственных Барабинску учреждений, в том числе обязательства по приоритетным направлениям бюджета.

«Увеличение расходных обязательств местного бюджета для удовлетворения судебных решений в течение текущего финансового года в полном объеме не представляется возможным, так как в этом случае будет превышен предельный дефицит бюджета, что влечет нарушение Бюджетного Кодекса РФ», — говорится в ответе за подписью Боброва.

Напомним, решение в пользу сироты Кирилла Титкова вступило в силу 2 августа. Молодой человек обратился в прокуратуру, пожаловавшись на бездействие барабинской администрации и судебных приставов.