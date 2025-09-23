Новосибирца оштрафовали за полёт квадрокоптера промышленного назначения без разрешения

Житель Новосибирской области оштрафован за незаконный запуск квадрокоптера в Тогучине в июне этого года.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры, в июне текущего года житель области запустил в Тогучин незарегистрированный промышленный квадрокоптер. Вес аппарата составил 595 граммов. Однако полёт выполнялся без разрешения органа местного самоуправления

Владельца дрона привлекли к административной ответственности. В его действиях правоохранители усмотрели составы правонарушений, предусмотренных частями 2 и 5 статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.

