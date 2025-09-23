Под Новосибирском перекрыли движение на трассе «Иртыш» из-за ДТП с загоревшимися фурами

Федеральную трассу «Иртыш» в районе станции Труновское перекрыли для грузовых автомобилей из-за ДТП с участием двух фур, закончившееся пожаром.

По информации федерального учреждения «Сибуправтодор», с 08:50 движение на 1176-м километре трассы перекрыто в обе стороны для всех грузовых автомобилей. Для легкового транспорта организован объезд по участку местной дорожной сети.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте происшествия образовался затор.

Редакция Сиб.фм. направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, на момент публикации ответа не поступило.

Напомним, что на федеральной трассе «Иртыш» в Барабинском районе столкнулись и загорелись два большегруза. Также очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов.