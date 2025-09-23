82.76% -1.2
сегодня 09:06
общество

За убийство таксиста в Новосибирской области житель Алтайского края отправился в колонию

Фото: Сиб.фм
76-летний мужчина отправится на долгий срок в колонию за убийство таксиста, которое случилось в апреле этого года.

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор жителю Алтайского края, которого обвиняли по статье 105 УК РФ (убийство).

Как установило следствие, в апреле 2025 года мужчина заказал такси из Новосибирска в Барнаул. Во время поездки пассажир употреблял алкоголь и уснул. Водитель, не став его будить, отвез его к себе домой в посёлок Дорогино, где тот переночевал.

«Проснувшись утром, хозяин дома и обвиняемый стали распивать спиртные напитки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В какой-то момент обвиняемый обнаружил пропажу своих денег и предположил, что их украл хозяин дома. В ходе последовавшей ссоры гость ударил таксиста кухонным ножом в шею. Потерпевший скончался на месте. После этого убийца лег на диван и заснул.

Тело погибшего обнаружил его 12-летний сын, вернувшийся домой с прогулки.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирской области получил 10,5 лет колонии за убийство пенсионерки.

Наталья Шлюшинская
журналист

