Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал последствия крупного пожара в зоопарке

Во время крупного пожара в Новосибирском зоопарке, который произошёл в ночь на 24 сентября, сотрудникам и пожарным удалось спасти 24 животных. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Он подчеркнул, что персонал учреждения проявил героизм, совместно со пожарными участвуя в спасении питомцев из опасной зоны и обеспечивая им последующий уход.

К сожалению, несмотря на принятые меры, избежать жертв не получилось. По словам директора зоопарка Андрея Шило, погибло пять животных: черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

В результате возгорания повреждены некоторые строения. В настоящее время на территории ведутся работы по разбору завалов и монтажу нового ограждения. Подчеркивается, что жизни оставшихся животных ничто не угрожает, для них созданы все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое.

Новосибирский зоопарк продолжит работу и будет сегодня открыт для посетителей. Максим Кудрявцев также сообщил о планах провести совещание, посвящённое дальнейшей деятельности зоопарка и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Он отметил, что со стороны мэрии будет оказана всесторонняя помощь.

Выяснением причин пожара займутся специалисты МЧС и правоохранительных органов.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала о гибели 11 животных, к счастью, по уточненным данным количество жертв оказалось меньше.