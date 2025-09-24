Новосибирец объявил войну судебным приставам и попытался совершить теракт

Житель Новосибирска пытался поджечь дом сотрудника ФССП и попал под уголовное дело о теракте. Об этом Сиб.фм 24 сентября сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

"По предварительным данным, новосибирец 1989 года рождения, руководствуясь личной неприязнью к органам исполнительной власти, создал в соцсети сообщество, где публично объявил о намерении дестабилизировать деятельность службы судебных приставов. Для реализации своих планов он избрал методы террора", — рассказали в УФСБ.

Мужчину поймали с поличным при попытке поджечь дом сотрудника ФССП при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

