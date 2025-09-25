Аномальная жара +26 градусов ударит в Новосибирске

В ближайшие дни, с 24 по 26 сентября, Новосибирск ожидает аномально теплая погода.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», столбики термометров днем будут показывать в среднем от +18 до +23 градусов. При этом ночи также будут достаточно теплыми, с температурой около +11...+13°C. Осадков в этот период синоптики не прогнозируют.

Пик тепла придется на пятницу, 26 сентября. Именно в этот день температура воздуха может достигнуть отметки в +26 градусов. Такие показатели существенно превышают климатическую норму для конца сентября.

Как уточнили в гидрометцентре, средняя суточная температура в указанные даты окажется выше обычных значений на 4-5 градусов, что делает этот погодный режим по-настоящему аномальным для данного времени года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жара до +25°C продержится в Новосибирской области до конца сентября.