Инвестиции под ключ: готовые апартаменты в Октябрьском районе оказались в тренде

На фоне поиска альтернатив традиционным инструментам инвесторы всё чаще обращают внимание на недвижимость. В эту тенденцию точно попал новый проект в Октябрьском районе Новосибирска — готовые апартаменты с управлением, которые совмещают комфорт для резидентов и предсказуемую доходность для владельцев.

Октябрьский район: территория роста

Особый интерес у инвесторов вызывает Октябрьский район. Как раз в этой локации находится комплекс Nova Apart. До центра города отсюда всего десять минут на машине, до ближайшей станции метро — пять минут. Можно легко добраться до крупнейших вузов — РАНХиГС, НГУЭУ, НГПУ, СибГУТИ и НГАУ, что создает постоянный спрос на аренду со стороны студентов, преподавателей и молодых специалистов.

Последние два года Октябрьский район — самый застраиваемый в Новосибирске. В районе уже сложилась развитая инфраструктура, но в ближайшие годы его ждут значительные изменения. Здесь планируются сразу несколько проектов комплексного развития территорий (КРТ), что приведет к появлению новых социальных объектов, транспортных развязок и благоустроенных общественных пространств. Такие преобразования традиционно стимулируют рост цен на недвижимость. Причем более высокими темпами дорожают именно апартаменты и коммерческие помещения, поскольку в этих сегментах отсутствует нерыночная ипотека, сдерживающая стоимость.

Nova Apart: комфорт с первого этажа

Nova Apart — полностью готовый 11-этажный комплекс. Теплый подземный паркинг и три скоростных лифта обеспечивают комфорт для резидентов и гостей. Лобби выполнено в современном стиле: мягкие зоны, буккроссинг и стильный welcome-холл создают удобное пространство для встреч, ожидания курьера или отдыха перед выходом.

На первом этаже уже действует стрит-ритейл: супермаркеты, зоомагазин и другие полезные сервисы.

Гибкость и профессиональное управление

В Nova Apart представлены разные форматы: студии, однокомнатные и двухкомнатные апартаменты, которые можно объединять в более просторные решения. Можно выбрать предчистовую отделку и оформить интерьер самостоятельно, приобрести вариант с выполненным ремонтом для ускоренного выхода на рынок или остановиться на формате «под ключ», полностью готовом юните с мебелью, и получать доход с первого месяца.

Ключевой тренд последних лет связан с апарт-комплексами, которыми управляют профессиональные компании. Такой формат реализован и в Nova Apart. Управляющая компания берет на себя подбор арендаторов и эксплуатацию, превращая объект в источник пассивного дохода.

Чтобы сделать вход в инвестицию более удобным, в Nova Apart предусмотрены гибкие условия покупки: рассрочка до 18 месяцев позволяет распределить финансовую нагрузку и планировать вложения. Дополнительно юридические лица могут вернуть 20% НДС после покупки.

Часть новой городской среды

Сегодня апартаменты превращаются в часть современной городской инфраструктуры, где удобство и комфорт резидентов напрямую влияют на стабильный доход владельцев. В этом контексте Nova Apart отражает тенденции развития рынка недвижимости Новосибирска. Комплекс сочетает надежность, высокую востребованность и современный сервис, превращая покупку апартаментов в долгосрочную и прогнозируемую инвестицию.

