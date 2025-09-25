Причиной пожара в новосибирском зоопарке могли стать неполадки в работе электрооборудования

Причиной возгорания в Новосибирском зоопарке, случившемся в ночь на 24 сентября, мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят по данному факту уголовно-процессуальную проверку.

Напомним, что пожар в зоопарке начался вечером 23 сентября. Огонь охватил два вольера общей площадью около 180 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия часть животных погибла, однако десятки обитателей зоопарка были спасены.

