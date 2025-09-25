Режим работы для самозанятых не будет меняться до 2028 года

Правила работы для самозанятых граждан в Новосибирске и по всей России останутся прежними как минимум до 2028 года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он подчеркнул, что правительство твёрдо намерено сохранять существующий режим для самозанятых неизменным до вышеуказанного срока. При этом он отдельно отметил, что будет усилена ответственность для работодателей, которые заменяют официальных сотрудников самозанятыми там, где по закону должны быть оформлены трудовые отношения. Над этим вопросом сейчас работают Минтруд и Роструд, сообщает агентство Русинфо.

Ранее Решетников уже говорил о том, что режим для самозанятых нуждается в серьёзной доработке, но только после 2028 года.

Сейчас в России насчитывается 14,3 миллиона человек, зарегистрированных как самозанятые. Специальный налоговый режим для них действует с 2019 года по всей стране и рассчитан на десять лет. Регистрация в качестве самозанятого является добровольной.

Главное преимущество этого режима низкая налоговая ставка, которая составляет 4% при работе с физлицами и 6% и – с компаниями. Это даёт возможность легально вести бизнес, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

