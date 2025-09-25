82.76% -1.2
сегодня 10:11
общество

В Новосибирском метро стартовали продажи сувенирных магнитов со станциями

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
У новосибирцев и гостей города появилась возможность приобрести новый сувенир на память. Во всех кассах метрополитена 25 сентября стартовали продажи магнитов с изображениями станций.

Всего в коллекции представлено 14 магнитов – по одному для каждой станции новосибирского метро. Купить сувенирный магнии можно за 150 рублей.

Кроме того, как сообщили в Telegram-канале «Новосибирское метро» на станции «Спортивная» продолжается продажа сувенирных жетонов, но их запасы подходят к концу – осталось уже меньше трети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирске выбрали участок для строительства станции метро «Космическая».

Наталья Шлюшинская
журналист

