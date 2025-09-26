82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 11:01
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 07:15
общество

17 нелегальных мигрантов задержали под Новосибирском

В посёлке Крупской Новосибирского района в результате совместного рейда полиции, военного следственного отдела СКР и Росгвардии задержаны 17 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

На одном из предприятий посёлка было проверено 450 человек. 17 иностранных граждан находились в России незаконно.

14 нелегалов поместили в Центр временного содержания для последующего выдворения из страны, трое оштрафованы на суммы от 2 000 до 40 000 рублей. Кроме того, тринадцати мигрантам запретили въезд в Россию на 5 лет, одному – на 10 лет.

С 11 сентября 2025, после окончания действия Указа Президента РФ, проводится полный комплекс мер по выдворению иностранцев, нарушивших режим пребывания в России.

Ранее Сиб.фм писал о том, что организаторов канала незаконной миграции задержали в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском, когда они пытались покинуть Россию.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
