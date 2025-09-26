82.76% -1.2
сегодня 04:30
общество

Новосибирск вырвался в лидеры голосования за звание культурной столицы

Фото: Сиб.фм
Новосибирск сейчас принимает участие в конкурсе "Культурная столица России-2027".

В народном голосовании город сейчас уверенно лидирует. У столицы Сибири есть все шансы выиграть конкурс. За нее проголосовали 13,9 процентов участников, в том время как за Челябинск, который занимает второе место — 11,96%, а за находящийся на третьем месте Ставрополь — 10,07%.

Город по праву может гордиться своими культурными достопримечательностями. В нем проводится множество культурных и творческих фестивалей, например "Книжная Сибирь", "ТехноАрт", "Княжий Двор", "Огни Сибири", Транссибирский фестиваль, "Город эскимосов" и многие, многие другие. Культурные коллективы города имеют сотни наград регионального, федерального и международного уровня. Туристический поток в столицу Сибири растет каждый год. Одним словом, городу действительно есть, что показать россиянам.

Победа в конкурсе даст Новосибирску возможность осуществления новых творческих и культурных проектов. Поддержать Новосибирск можно в голосовании конкурса по ссылке, оно будет продолжаться до 6 декабря этого года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» стартует 25 сентября в Новосибирске.

