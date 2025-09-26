Новосибирский нефтетрейдер Лацких заявил о проблемах с поставками бензина

Топливный рынок Новосибирской области находится в состоянии нестабильности. Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких заявил, что оптовая закупка топлива обходится дороже, чем в розницу.

По его информации, 24 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна АИ-92 стоила 73 684 рубля, а цена АИ-95 почти достигла исторического пика — 77 001 рубль за тонну, пишет Infopro54.

Розничные цены в Новосибирске на 25 сентября, согласно данным Russiabase, были ниже: АИ-92 — 57,97 руб. за литр, АИ-95 — 62,06 руб. за литр, АИ-98 — 79,21 руб. за литр. В январе же этого года, по данным Новосибирскстата, цены на бензин такими: АИ-92 — 53,88 руб./литр, АИ-95 — 57,70 руб./литр, АИ-98 — 79,13 руб./литр.

Лацких охарактеризовал ситуацию на розничном рынке как напряженную. Так у одного из участников возможны срывы поставок бензина на АЗС из-за задержек на 45 дней с отгрузкой топлива.

Эксперт также допустил, что ситуация ещё усугубиться. По его словам, недавнее повышение цен независимыми операторами на рубль составляет лишь десятую часть от необходимого для рентабельности повышения в 8,5–9 рублей.

В настоящее время ассоциация вместе с региональным Минпромторгом готовит обращение к губернатору Новосибирской области с просьбой обсудить с федеральным регулятором ситуацию на топливном рынке.

Как отметил Лацких, речь идет о системных проблемах, таких как расчет индекса для розничных операторов. Сложившийся перекос, при котором опт дороже розницы, был назван им ненормальным явлением.

Ранее Сиб.фм. сообщал, что цены на бензин в Новосибирской области в июле значительно выросли. По прогнозам к концу года он может подорожать на 8-10%, что превысит общую инфляцию.