Новосибирца ждёт военный суд за пропаганду терроризма

21-летний сибиряк предстанет перед судом обвинению в публичных призывах к терроризму и его пропаганду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Молодой человек обвиняется по серьёзной статье – ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, публичные призывы к террористической деятельности, публичная пропаганда терроризма.

Весной и летом 2023 года подозреваемый разместил в одной из популярных социальных сетей тексты и видео, в которых публично призывали к терроризму. Деятельность злоумышленника была пресечена правоохранителями.

Рассматривать дело будет 2-й Восточный окружной военный суд.

