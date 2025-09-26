82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 11:01
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 09:33
общество

Новосибирца ждёт военный суд за пропаганду терроризма

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
21-летний сибиряк предстанет перед судом обвинению в публичных призывах к терроризму и его пропаганду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Молодой человек обвиняется по серьёзной статье – ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, публичные призывы к террористической деятельности, публичная пропаганда терроризма.

Весной и летом 2023 года подозреваемый разместил в одной из популярных социальных сетей тексты и видео, в которых публично призывали к терроризму. Деятельность злоумышленника была пресечена правоохранителями.

Рассматривать дело будет 2-й Восточный окружной военный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о новосибирце, который затаил обиду на судебных приставов и попытался сжечь дом одного из них. Также он создал группу в соцсети, где открыто заявлял о планах мешать работе судебных приставов.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
