Огненное маламбо от звезд шоу Дженнифер Лопес: в Новосибирск едет труппа Los Potros!

Забудьте все, что вы знали о танце! 7 октября в 19:00 кинотеатр им. Маяковского станет эпицентром страсти и неукротимой энергии Аргентины. На сцену выходит легендарная труппа Los Potros Malambo с новой программой «FREEDOM» (Свобода).

Это не просто концерт, а мощный спектакль, где виртуозная хореография рассказывает историю аргентинской души. Коллектив, покоривший Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil, привозит в Новосибирск шоу, которое объездило весь мир от США до Китая.

Гостей ждут: древний танец маламбо — символ силы и духа аргентинских ковбоев-гаучо, 12 виртуозов на сцене, чья слаженность и мощь завораживают, жонглирование болас, сапатео (ритмичные удары каблуками) и смесь ритмов от фламенко до танго.

В зале будет звучать живая музыка — барабаны, гитары и народные инструменты, погружающие в атмосферу пампасов.

Дата: 7 октября 2025

Место: Кинотеатр им. Маяковского

Начало: 19:00

Билеты уже в продаже, а количество мест ограничено.

Успейте забронировать лучшие места и ощутите настоящую свободу ритма!

Категория 12+

