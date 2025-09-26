82.76% -1.2
сегодня 16:37
общество
Огненное маламбо от звезд шоу Дженнифер Лопес: в Новосибирск едет труппа Los Potros!

Фото ИП Виганд Е.С.
Забудьте все, что вы знали о танце! 7 октября в 19:00 кинотеатр им. Маяковского станет эпицентром страсти и неукротимой энергии Аргентины. На сцену выходит легендарная труппа Los Potros Malambo с новой программой «FREEDOM» (Свобода).

Это не просто концерт, а мощный спектакль, где виртуозная хореография рассказывает историю аргентинской души. Коллектив, покоривший Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil, привозит в Новосибирск шоу, которое объездило весь мир от США до Китая.

Гостей ждут: древний танец маламбо — символ силы и духа аргентинских ковбоев-гаучо, 12 виртуозов на сцене, чья слаженность и мощь завораживают, жонглирование болас, сапатео (ритмичные удары каблуками) и смесь ритмов от фламенко до танго.

Фото Огненное маламбо от звезд шоу Дженнифер Лопес: в Новосибирск едет труппа Los Potros! 2

В зале будет звучать живая музыка — барабаны, гитары и народные инструменты, погружающие в атмосферу пампасов.

Дата: 7 октября 2025
Место: Кинотеатр им. Маяковского
Начало: 19:00

Билеты уже в продаже, а количество мест ограничено.

Успейте забронировать лучшие места и ощутите настоящую свободу ритма!

Категория 12+

Реклама ИП Виганд Е.С. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFH1WN7i

