сегодня 10:42
проиcшествия

Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы в отеле в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм
Уголовное дело возбуждено после инцидента со стрельбой в одном из отелей в центре Новосибирска, который произошёл 25 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, следователь отдела полиции возбудил дело по статье «Хулиганство».

Напомним, что накануне в отеле Grand Autograph между несколькими людьми разгорелся конфликт. В какой-то момент которого один из его участников применил оружие и несколько раз выстрелил в другого человека.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Предполагается, что для стрельбы могло использоваться травматическое оружие.

Наталья Шлюшинская
журналист

