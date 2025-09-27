Бастрыкин взял на контроль проверку аварийной школы в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход процессуальной проверки по факту состояния школы в городе Искитиме Новосибирской области.

По данным пресс-службы ведомства, здание учебного заведения, построенное в 1961 году, признано аварийным.

В ходе проверки было установлено, что износ конструкций достиг 100 процентов. В школе отсутствует канализационная система, а из-за критического уровня влажности в помещениях распространился грибок. В сообщении СКР уточняется, что исполнение поручения и дальнейший ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

