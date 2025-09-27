Мэрия Новосибирска погасит долг перед частной котельной

Мэрия Новосибирска подтвердила наличие задолженности перед котельной, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Е.Н. Хамидуллиной.

В ответе на запрос редакции Atas.Info в муниципалитете сообщили, что соответствующие средства заложены в городской бюджет и будут перечислены через МУП «Энергия», однако конкретные сроки выплат не указаны.

Согласно информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, местные власти еще в 2023 году приостановили вывод котельной из эксплуатации на три года — до 27 апреля 2026 года, обязав владельцев продолжить работу. При этом решение о внесении изменений в бюджет для погашения задолженности было принято только 28 мая текущего года.

Вопрос о том, будет ли ИП Хамидуллина поддерживать работу котельной в предстоящий зимний период для обеспечения теплоснабжения семи домов на улице Малыгина в Ленинском районе, остается открытым — связаться с предпринимательницей не удалось.

