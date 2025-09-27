Новосибирские ученые нашли способ повысить эффективность химиотерапии

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске обнаружили химические соединения, способные значительно повысить эффективность химиотерапии при лечении некоторых онкологических заболеваний.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова старшего научного сотрудника лаборатории биоорганической химии ферментов института Александры Захаренко.

По информации издания, комбинация производных усниновой кислоты и кумарина позволяет снизить концентрацию химиопрепарата в 10 раз без потери эффективности лечения. Ученый отметила, что эти соединения являются нетоксичными и вводятся вместе с химиотерапевтическим препаратом. Их действие направлено на подавление активности фермента tdp1, связанного с несколькими видами рака, а также на нормализацию процесса кроветворения.

Как сообщает «Интерфакс», пока эксперименты проводились только в пробирке, но исследователи уже планируют испытания на живых организмах. В ходе предстоящих исследований ученые намерены проверить, как предложенная методика влияет на мышей с привитой опухолью, и оценить восстановление формулы крови до нормальных показателей.

Ранее сообщалось, что новосибирские учёные собираются испытать новую вакцину от гриппа.