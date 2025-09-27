Такого не было 100 лет. В Новосибирске климатолог Непомнящих заявил об опасной погоде в октябре-2025

Новосибирск готовится к погодной аномалии, подобной которой, по словам ведущего климатолога Алексея Непомнящих, регион не видел уже столетие.

Непомнящих подчеркнул, что нынешняя ситуация является результатом сочетания нескольких факторов, включая глобальное потепление, изменение циркуляции атмосферы и локальные особенности сибирского климата.

«Мы наблюдаем беспрецедентное повышение температуры, которое не может быть объяснено естественными колебаниями. Это прямые последствия деятельности человека, усугубленные особенностями нашего региона», – заявил он.

По его словам, сентябрь 2025 года стал для Новосибирска месяцем температурных рекордов. Среднемесячная температура превысила климатическую норму на 7 градусов Цельсия, побив исторический максимум, установленный в 1934 году.

По данным Непомнящих, подобные температурные аномалии являются предвестником более серьезных погодных катаклизмов.

«Теплая осень создает благоприятные условия для накопления энергии в атмосфере. Эта энергия высвободится в октябре в виде экстремальных погодных явлений», – пояснил он.

Прогнозы на октябрь-2025 неутешительны. По словам Непомнящих, новосибирцев ожидают резкие перепады температур, сильные ветры, обильные осадки и, что самое опасное, образование мощных гололедов.

«Мы ожидаем штормовой ветер, скорость которого может достигать 30 метров в секунду. Этот ветер, в сочетании с обильными снегопадами, приведет к обрыву линий электропередач, падению деревьев и серьезным нарушениям в работе транспортной инфраструктуры», — предупредил климатолог.

Ранее климатолог заявлял, что новосибирцев ждёт суровая зима с морозами и аномальными снегопадами.