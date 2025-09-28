82.76% -1.2
сегодня 08:54
Авто

Новосибирец на "Mersedes" врезался в световую опору и погиб

Фото: ГИБДД Новосибирска
Смертельное ДТП произошло в ночь на 28 сентября в Новосибирске. В результате столкновения "Mersedes" со световой опорой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, "Mersedes" двигался по Димитрова со стороны улицы Вокзальная магистраль, у дома 26 по улице Ленина врезался в столб.


Водитель 1976 года рождения скончался до приезда медиков. Три пассажира "Mersedes" доставлены больницу с травмами.

Накануне водитель Lada Granta погиб в ДТП с двумя фурами под Новосибирском.

Виктор Бобровников
Главный редактор

