сегодня 09:31
общество

Скончался экс-начальник новосибирского главка МВД Александр Кашутин

Фото: МВД НСО
В Новосибирске в возрасте 76 лет скончался генерал-майор милиции в отставке, бывший начальник управления внутренних дел региона Анатолий Александрович Кашутин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 27 сентября.

Кашутин — уроженец села Пичугова Ордынского района. После окончания новосибирской спецшколы милиции он вернулся на малую родину, работать оперуполномоченным БХСС. Через несколько лет он получить назначение на должность инспектора уголовного розыска. После окончания Акаедмии МВД СССР Анатолий Алексаксандрович работал на руководящих должностях в районах и городских округах МВД региона. Возглавил он областной главк в 1987 году, проработав на этом посту шесть лет.

На этой неделе скончался основатель Ассоциации землячества Новосибирской области Николай Гаращук.

Александр Борисов
журналист

