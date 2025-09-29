82.76% -1.2
сегодня 19:45
общество

В Новосибирской области провели масштабные проверки иностранных граждан

Фото: Шедеврум
На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника регионального МВД Константин Гаврин сообщил о результатах рейдов, проведенных с 23 по 25 сентября.

За три дня правоохранительные органы проверили документы у 498 иностранных граждан в населенных пунктах региона.

По итогам мероприятий было выявлено 250 нарушений миграционного законодательства и составлено 19 административных протоколов. Особое внимание было уделено иностранцам, имеющим российское гражданство: 33 человека получили повестки в военкомат.

Также было принято решение о выдворении с территории Российской Федерации 50 иностранных граждан. На данный момент, по словам представителя МВД, уже выдворено шесть человек и еще трое депортированы. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что мигранты скрывались в фурах с луком от полиции на рынке в Новосибирске.

Кристина Уколова
Журналист

