В Новосибирской области провели масштабные проверки иностранных граждан

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника регионального МВД Константин Гаврин сообщил о результатах рейдов, проведенных с 23 по 25 сентября.

За три дня правоохранительные органы проверили документы у 498 иностранных граждан в населенных пунктах региона.

По итогам мероприятий было выявлено 250 нарушений миграционного законодательства и составлено 19 административных протоколов. Особое внимание было уделено иностранцам, имеющим российское гражданство: 33 человека получили повестки в военкомат.

Также было принято решение о выдворении с территории Российской Федерации 50 иностранных граждан. На данный момент, по словам представителя МВД, уже выдворено шесть человек и еще трое депортированы. Работа в этом направлении продолжается.

